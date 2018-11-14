2018-11-14T17:06:19+03:00
Общество

Непогода в ДНР: «Автодор» переходит на круглосуточный режим работы

На предприятии отчитались об обработке противогололедными средствами 106,6 тысяч кв. м дорожного покрытия
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Коммунальщики расчищают снег. Фото: ВКонтактеКоммунальщики расчищают снег. Фото: ВКонтакте
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С 15 ноября ГП «Автодор» переходят на круглосуточный режим работы для обеспечения стабильной работы дорожного хозяйства в осенне-зимний период.

- Специалистами предприятия продолжается ремонт и переоборудование снегоуборочной и снегоочистительной техники. Для очистки проезжей части автодорог общего пользования Республики в режиме зимней эксплуатации продолжается заготовка противогололедных материалов – гранулированного шлака и технической соли, что позволит обеспечивать безопасность на дорогах Республики, в первую очередь, в местах концентрации ДТП и на аварийно-опасных участках дорог, - сказали на предприятии.

Работа по подготовке к зимнему содержанию дорог продолжается.

Кроме того, в связи с резким ухудшением погодных условий, выпадением снега и образованием наледи на автодорожном покрытии, в сутки с 13 на 14 ноября специалистами ГП «Автодор» проводились мероприятия по посыпке проезжей части автодороги Н-21 «СтаробельскЛуганск – Красный Луч – МакеевкаДонецк», участков, пролегающих в черте города Шахтерска.

Всего было обработано противогололедными средствами 106,6 тыс. кв. м дорожного покрытия, при этом было использовано восемь тонн посыпочного материала. Особое внимание уделялось очистке и посыпке опасных участков.

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