2018-11-14T17:01:09+03:00
Политика

Бюрократии в ДНР не будет

Об этом заявил врио Главы ДНР Денис Пушилин
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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- Я хочу обратиться к представителям госвласти. Нам предстоит большая работа, - говорит врио Главы ДНР Денис Пушилин. - Правительством будет продолжен курс на дебюрократизацию, на создание условий для развития добросовестной конкуренции, прозрачности норм и правил осуществления хозяйственной деятельности и сферы контрольно-надзорных отношений.

Пушилин отметил, что только вместе мы сможем сделать Донбасс сильным, развитым государством

- Представили власти будут уничтожать то плохое, что растили в госрядах при Украине: безынициативность, бюрократизм, пассивность. Сегодня каждый должен понимать, что он несет ответственность не только за то, что сделано, но и за то, что не сделано. Сейчас очень важны каждая ваша идея, предложение, решение, - подчеркнул врио Главы ДНР.

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