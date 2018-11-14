2018-11-14T16:32:29+03:00
Политика

Пушилин: Мы продолжим путь интеграции с Россией

Об этом заявил врио Главы ДНР на первой пресс-конференции после выборов
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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Донецкая Народная Республика состоялась, как демократическое государство. Этот факт подтверждают удачно проведенные выборы, заявил на первой пресс-конференции после проведения голосования врио Главы ДНР Денис Пушилин.

Кроме этого, Денис Владимирович подчеркнул, что Республика продолжит путь на интеграцию с Россией. А войну на Донбассе быстро прекратить не удастся.

- Украина не отказывается от провокационных действий. Минск должен помочь нам достучаться до гарантов в европейский странах, что бы надавить на Киев. У меня нет возможностей прекратить войну завтра, - сказал Пушилин.

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