СЕГОДНЯ 16:01 2018-11-14T16:01:37+03:00

В ЦИК подвели окончательные итоги выборов в ДНР 2018 и официально объявили Дениса Пушилина избранным Главой ДНР

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Сегодня, 14 ноября, в Центральной избирательной комиссии состоялось заседание, на котором были подведены окончательные итоги выборов в Донецкой Народной Республике 2018. По результатам голосования Денис Пушилин был официально назван избранным Главой Республики. Об этом сообщила председатель Центризбиркома ДНР Ольга Позднякова.

— По результатам выборов избранным главой признан Пушилин Денис Владимирович, — сообщила Ольга Позднякова.

Она подчеркнула, что, по окончательным результатам, Денис Пушилин набрал 60,86% голосов, Роман Храменков — 14,28%; Елена Шишкина — 9,27%; Роман Евстифеев – 7,76; Владимир Медведев — 6,49%, а недействительным признаны 1,34% бюллетеней.

Напомним, что о победе Дениса Пушилина на выборах в ДНР было объявлено 12 ноября. Выборы в Республике прошли без серьёзных происшествий. Явка на выборах составила 80.1%