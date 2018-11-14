2018-11-14T16:01:37+03:00
Общество

Ольга Позднякова: по результатам выборов избранным Главой признан Пушилин Денис Владимирович

В ЦИК подвели окончательные итоги выборов в ДНР 2018 и официально объявили Дениса Пушилина избранным Главой ДНР
Цесанна АНТОНЕНКО
Поделиться:
Избранным Главой ДНР признан Пушилин Денис ВладимировичИзбранным Главой ДНР признан Пушилин Денис ВладимировичФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
Изменить размер текста:

Сегодня, 14 ноября, в Центральной избирательной комиссии состоялось заседание, на котором были подведены окончательные итоги выборов в Донецкой Народной Республике 2018. По результатам голосования Денис Пушилин был официально назван избранным Главой Республики. Об этом сообщила председатель Центризбиркома ДНР Ольга Позднякова.

— По результатам выборов избранным главой признан Пушилин Денис Владимирович, — сообщила Ольга Позднякова.

Она подчеркнула, что, по окончательным результатам, Денис Пушилин набрал 60,86% голосов, Роман Храменков — 14,28%; Елена Шишкина — 9,27%; Роман Евстифеев – 7,76; Владимир Медведев — 6,49%, а недействительным признаны 1,34% бюллетеней.

Напомним, что о победе Дениса Пушилина на выборах в ДНР было объявлено 12 ноября. Выборы в Республике прошли без серьёзных происшествий. Явка на выборах составила 80.1%

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В ЛНР голода не будет. Аграрии собрали урожай, обеспечивший безопасность Республики
НМ ЛНР, по мнению Киева, потеряла уже больше солдат, чем всё население Республики
Воинские части в зоне ООС замерзают и переходят на обогрев углём
ООО «ЛЭС» погасило долги по зарплате и налогам на 39 миллионов рублей
Пушилин: Сомневаюсь, что Украина пойдет на эскалацию конфликта
При формировании правительства ДНР кардинальных изменений не будет
Пушилин при необходимости будет участвовать в Минских переговорах
Запугивания Украины – увеличили явку на выборах в Донбассе
Комендантский час в ДНР не отменят
Какие планы Денис Пушилин будет осуществлять в первую очередь
ОД «Донецкая Республика» получила 74 места в парламенте ДНР
Пушилин: Для меня большая честь быть избранным на пост Главы Республики
Непогода в ДНР: «Автодор» переходит на круглосуточный режим работы
Бюрократии в ДНР не будет
Пушилин: Мы продолжим путь интеграции с Россией
Разведка НМ ДНР: продвиженец Наева в СЦКК будет противостоять ОБСЕ в Донбассе
Морозова призвала Киев активизировать переговоры по обмену пленными
Срочное сообщение оперативного командования ДНР: Наев готов признать похищение беспилотника ОБСЕ в Донбассе
«Новогодняя почтовая открытка»: Конкурс рисунков от почты ЛНР
«Мисс Донбасс – 2018»: В оргкомитет конкурса красоты и таланта уже поступило более 130 заявок