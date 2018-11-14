2018-11-14T16:16:20+03:00
Политика

Разведка НМ ДНР: продвиженец Наева в СЦКК будет противостоять ОБСЕ в Донбассе

Вместо полковника О.Тарасенко должность первого заместителя руководителя украинской стороны СЦКК занял полковник А.Яковенко
Цесанна АНТОНЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

В связи с тем, что в последнее время наблюдатели СММ ОБСЕ стали слишком часто замечать наличие запрещённого Минском вооружения в расположении украинских силовиков, Наев решил провести рокировку. Вместо полковника О.Тарасенко должность первого заместителя руководителя украинской стороны Совместного центра по контролю и координации огня занял полковник А.Яковенко, который, по данным разведки НМ ДНР, является продвиженцем командира ООС. Об этом сообщил начальник пресс-службы Вооруженных сил Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов.

— Нашей разведкой получены данные о том, что в связи с участившимися случаями обнаружения и фиксации патрулями СММ ОБСЕ запрещенных Минскими соглашениями средств вооруженных формирований Украины, командованием «ООС» принято решение об отстранении от должности первого заместителя руководителя украинской стороны СЦКК полковника О.Тарасенко, и назначении на его место полковника А.Яковенко, — рассказал Даниил Безсонов.

Он подчеркнул, что сейчас Яковенко проходит инструктаж в Генштабе Украины по порядку взаимодействия с СММ ОБСЕ и противодействию им.

Напомним, что в последнее время украинские силовики слишком часто применяют запрещённое минском оружие. Перемещение такого оружия также постоянно фиксируется на передовой.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В ЛНР голода не будет. Аграрии собрали урожай, обеспечивший безопасность Республики
НМ ЛНР, по мнению Киева, потеряла уже больше солдат, чем всё население Республики
Воинские части в зоне ООС замерзают и переходят на обогрев углём
ООО «ЛЭС» погасило долги по зарплате и налогам на 39 миллионов рублей
Пушилин: Сомневаюсь, что Украина пойдет на эскалацию конфликта
При формировании правительства ДНР кардинальных изменений не будет
Пушилин при необходимости будет участвовать в Минских переговорах
Запугивания Украины – увеличили явку на выборах в Донбассе
Комендантский час в ДНР не отменят
Какие планы Денис Пушилин будет осуществлять в первую очередь
ОД «Донецкая Республика» получила 74 места в парламенте ДНР
Пушилин: Для меня большая честь быть избранным на пост Главы Республики
Непогода в ДНР: «Автодор» переходит на круглосуточный режим работы
Бюрократии в ДНР не будет
Пушилин: Мы продолжим путь интеграции с Россией
Ольга Позднякова: по результатам выборов избранным Главой признан Пушилин Денис Владимирович
Морозова призвала Киев активизировать переговоры по обмену пленными
Срочное сообщение оперативного командования ДНР: Наев готов признать похищение беспилотника ОБСЕ в Донбассе
«Новогодняя почтовая открытка»: Конкурс рисунков от почты ЛНР
«Мисс Донбасс – 2018»: В оргкомитет конкурса красоты и таланта уже поступило более 130 заявок