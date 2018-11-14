Разведка НМ ДНР: продвиженец Наева в СЦКК будет противостоять ОБСЕ в Донбассе

СЕГОДНЯ 16:15 2018-11-14T16:16:20+03:00

Изменить размер текста: A A

В связи с тем, что в последнее время наблюдатели СММ ОБСЕ стали слишком часто замечать наличие запрещённого Минском вооружения в расположении украинских силовиков, Наев решил провести рокировку. Вместо полковника О.Тарасенко должность первого заместителя руководителя украинской стороны Совместного центра по контролю и координации огня занял полковник А.Яковенко, который, по данным разведки НМ ДНР, является продвиженцем командира ООС. Об этом сообщил начальник пресс-службы Вооруженных сил Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов.

— Нашей разведкой получены данные о том, что в связи с участившимися случаями обнаружения и фиксации патрулями СММ ОБСЕ запрещенных Минскими соглашениями средств вооруженных формирований Украины, командованием «ООС» принято решение об отстранении от должности первого заместителя руководителя украинской стороны СЦКК полковника О.Тарасенко, и назначении на его место полковника А.Яковенко, — рассказал Даниил Безсонов.

Он подчеркнул, что сейчас Яковенко проходит инструктаж в Генштабе Украины по порядку взаимодействия с СММ ОБСЕ и противодействию им.

Напомним, что в последнее время украинские силовики слишком часто применяют запрещённое минском оружие. Перемещение такого оружия также постоянно фиксируется на передовой.