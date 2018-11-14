2018-11-14T15:42:49+03:00
Политика

Морозова призвала Киев активизировать переговоры по обмену пленными

Об этом омбудсмен ДНР Дарья Морозова заявила сегодня, 14 ноября
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Дарья Морозова: «Республика давно готова произвести второй этап обмена по формуле «всех установленных на всех установленных»Дарья Морозова: «Республика давно готова произвести второй этап обмена по формуле «всех установленных на всех установленных»
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Спустя одиннадцать месяцев после масштабного обмена, который состоялся 27 декабря 2017 года, президент Украины вновь «вспомнил» о своих гражданах. 11 ноября Петр Порошенко по результатам встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил о необходимости возобновления процесса обмена удерживаемых лиц. Вот как отреагировала Уполномоченный по правам человека в ДНР, представитель Республики в гумподгруппе Дарья Морозова.

- Со своей стороны хочу отметить, что Республика давно готова произвести второй этап обмена по формуле «всех установленных на всех установленных», о чем мы неоднократно заявляли, - сказала Дарья Васильевна. - Если украинская сторона действительно нацелена на возобновление данного процесса, то, как минимум, должна направить своих уполномоченных представителей для участия в следующем заседании гуманитарной подгруппы в Минске. Если официальных представителей не будет, то мы это заявление об обмене будем расценивать как очередной пиар господина Порошенко.

Официальный представитель украинской стороны в гуманитарной подгруппе господин Медведчук неоднократно заявлял в СМИ, что второй этап обмена может быть проведен по формуле «174 на 46». В связи с этим мною был направлен запрос с просьбой разъяснить формулу «174 на 46», которую было бы логично сначала представить и согласовать на заседании подгруппы в Минске. В настоящее время мы ждем письменного ответа. Я не исключаю, что это и есть та формула, по которой можно будет провести второй этап обмена, однако данный вопрос подлежит обсуждению в установленном порядке в рамках переговорного процесса. Хочу особо акцентировать внимание на необходимости присутствия уполномоченных представителей со стороны Украины в нашей подгруппе, которые могли бы представить четкие списки с указанием конкретных фамилий.

Напомним, что следующая встреча Контактной группы и ее профильных подгрупп запланирована на 22 ноября.

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