Срочное сообщение оперативного командования ДНР: Наев готов признать похищение беспилотника ОБСЕ в Донбассе
Командующий Объединенными силами Сергей Наев готов признать похищение беспилотника миссии ОБСЕ, пропавшего 27 октября. Такое мнение высказал начальник пресс-службы УНМ Даниил Безсонов.
- Загнанное в угол неопровержимыми доказательствами украинского руководство в ближайшее время признается в похищении беспилотника СММ ОБСЕ и объяснит свои действия тем, что БЛА выполнял полет без согласования или по неустановленному вооруженными формированиями Украины маршруту, - сказал он.
Выводы сделаны на основании попыток Киева сгладить негативный эффект после опубликования Народной милицией данных о причастности Украины к пропаже беспилотника миссии.
Безсонов сообщил, что похищение беспилотника украинской стороне необходимо, чтобы «дисциплинировать СММ ОБСЕ и заставить миссию заранее предупреждать о своих планах полетов БПЛА, чтобы заблаговременно принять меры по сокрытию запрещенного Минскими соглашениями вооружения».