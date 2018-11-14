Срочное сообщение оперативного командования ДНР: Наев готов признать похищение беспилотника ОБСЕ в Донбассе

СЕГОДНЯ 15:04 2018-11-14T15:07:03+03:00

Об этом сообщили в Народной милиции Республики

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Командующий Объединенными силами Сергей Наев готов признать похищение беспилотника миссии ОБСЕ, пропавшего 27 октября. Такое мнение высказал начальник пресс-службы УНМ Даниил Безсонов.

- Загнанное в угол неопровержимыми доказательствами украинского руководство в ближайшее время признается в похищении беспилотника СММ ОБСЕ и объяснит свои действия тем, что БЛА выполнял полет без согласования или по неустановленному вооруженными формированиями Украины маршруту, - сказал он.

Выводы сделаны на основании попыток Киева сгладить негативный эффект после опубликования Народной милицией данных о причастности Украины к пропаже беспилотника миссии.

Безсонов сообщил, что похищение беспилотника украинской стороне необходимо, чтобы «дисциплинировать СММ ОБСЕ и заставить миссию заранее предупреждать о своих планах полетов БПЛА, чтобы заблаговременно принять меры по сокрытию запрещенного Минскими соглашениями вооружения».