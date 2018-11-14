2018-11-14T12:47:13+03:00
Политика

Следственный комитет России возбудил уголовные дела по факту артиллеристских обстрелов Донбасса

СК РФ установил новые факты обстрелов территорий ЛНР и ДНР со стороны ВСУ из артиллеристских установок. Возбуждены уголовные дела
Цесанна АНТОНЕНКО
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ФОТО: сайт novayagazeta.ruФОТО: сайт novayagazeta.ru
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В Российской Федерации продолжают внимательно следить за ситуацией в Донбассе. По факту артиллеристских обстрелов со стороны украинских силовиков территорий Донецкой и Луганской Народных Республик были возбуждены три уголовных дела. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

— Следственным комитетом Российской Федерации установлены новые факты проведения украинскими военнослужащими артиллерийских обстрелов населенных пунктов самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, в результате которых получают ранения мирные жители, — сообщили в пресс-службе СК РФ.

Отмечается, что 8 и 12 ноября 2018 года украинские силовики обстреляли населённые пункты Луганской Народной Республики Марьевку и Золотое, в результате чего один мирный житель погиб и один получил ранение. Также в Следственном комитете подчеркнули, что с 1 сентября по 31 октября огнем ВСУ в Донбассе повреждено 103 объекта инфраструктуры и жилья.

— Главным следственным управлением СК России возбуждены еще три уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации), — добавили в пресс-службе СК РФ.

Напомним, что за минувшие сутки украинская армия 17 раз нарушила режим прекращения огня в ДНР.

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