В Донецке состоится автопробегом и флешмобом «Во имя жизни и безопасности»

СЕГОДНЯ 12:15 2018-11-14T12:15:48+03:00

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В четверг, 16 ноября, при поддержке Министерства образования ДНР и по инициативе членов общественной организаций «За безопасность дорожного движения» Донецкой академии транспорта в Донецке состоится митинг «Памяти жертв ДТП». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Донецкой Народной Республики.

— На территории ДС «Крытый рынок» студенты-волонтёры ОО «За безопасность дорожного движения» ДАТ совместно с сотрудниками ГАИ будут призывать участников движения задуматься о последствиях несоблюдения ПДД и вручат водителям и пассажирам листовки «За безопасность дорожного движения. Всемирный день памяти жертв ДТП», — сообщили в пресс-службе Министерства образования Республики.

Кроме того, состоится автопробегом и флешмобом «Во имя жизни и безопасности», призванные напомнить жителям Республики о важности соблюдения правил дорожного движения как водителями, так и пешеходами.

Напомним, в связи с ухудшением погодных условий ГАИ ДНР призывает участников дорожного движения не терять внимания и бдительности на дорогах.

Подробнее об этом читайте в материале нашего корреспондента.