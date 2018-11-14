2018-11-14T12:18:31+03:00
Общество

Непогода в Донбассе: ГАИ призывает не терять бдительности на дорогах

Накат, снежные заносы и обледенение дорог – «сюрпризы» зимнего времени
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Гололед – частая причина аварий. Фото: ВКонтактеГололед – частая причина аварий. Фото: ВКонтакте
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Управление УГИБДД МВД ЛНР призывает водителей транспортных средств и пешеходов в условиях образования наката, снежных заносов и обледенения дорожного полотна соблюдать необходимые меры предосторожности. Об этом сообщили в ЦОС правоохранительного ведомства.

- Во избежание возникновения дорожно-транспортных происшествий УГИБДД настоятельно рекомендует автомобилистам использовать зимние шины, двигаться со скоростью, не превышающей 40 км/ч, а также соблюдать предусмотренные Правилами дорожного движения дистанцию и боковой интервал, исключить опасные маневры, обгоны и опережения, - рассказали в ГАИ.

Кроме того, необходимо быть предельно внимательными приближаясь к перекресткам, пешеходным переходам, остановкам общественного транспорта, заблаговременно готовиться к торможению.

- Повышенная внимательность требуется не только от водителей, но и от пешеходов, – сказали в ГАИ.

Правоохранители пояснили, что при переходе проезжей части надо учитывать, что на скользком дорожном покрытии тормозной путь автомобиля увеличивается, а в условиях заснеженности дорожного полотна и гололеда особенно опасно перебегать дорогу и внезапно появляться на проезжей части из-за стоящего транспорта и других объектов.

Пересекая проезжую часть, пешеходу необходимо убедиться, что водители прекратили движение.

В ГАИ настоятельно рекомендуют пешеходам в темное время суток или в условиях ограниченной видимости использовать одежду с элементами из световозвращающих материалов.

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