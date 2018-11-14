2018-11-14T11:43:42+03:00
Общество

Члены парламентской комиссии выявили много проблем в прифронтовых зонах ДНР

Результатом работы Временной комиссии по прифронтовым районам стали предложения по решению проблем переселенцев и жителей прифронтовых зон
Цесанна АНТОНЕНКО
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ФОТО: архив Общественный штаб по прифронтовым районам ДНРФОТО: архив Общественный штаб по прифронтовым районам ДНР
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В течении года члены Временной комиссии посетили более 60 прифронтовых районов Донецкой Народной Республики, а также пятьдесят один пункт временного и долговременного проживания переселенцев. Был выявлен ряд проблем, который нуждается в немедленном решении. Об этом сообщили в пресс-службе общественного штаба по прифронтовым районам общественного движения Донецкая Республика.

— Членами Временной комиссии, а также органами власти были разработаны предложения по решению выявленных проблем жителей прифронтовой зоны и переселенцев. Разработанные проекты по их решению направлены в адрес врио Главы ДНР Дениса Пушилина, — сообщила председатель комиссии, депутат Народного Совета первого созыва Екатерина Мартьянова.

Она отметила, что основные проблемы – это аварийное состояние жилья, в котором опасно жить, восстановление разрушенных или повреждённых домов, отсутствие водоснабжения и транспортного сообщения, нехватка продовольствия и многое другое.

Самой большой проблемой переселенцев является отсутствие статуса.

Напомним, что комиссия была создана 21 октября 2017 года.

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