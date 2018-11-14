2018-11-14T10:57:51+03:00
Происшествия

За прошедшую в результате пожаров в ДНР погибли четыре человека

Огонь унёс жизни людей в Макеевке, Харцызске и Амвросиевке
Цесанна АНТОНЕНКО
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В Донецкой Народной Республике за прошедшую неделю было ликвидировано 99 пожаров, однако четырёх человек спасти из огня не удалось. Об этом во время брифинга рассказала начальник отдела общественных связей и международной деятельности старший лейтенант службы гражданской защиты Наталья Гетова.

— За прошедшую неделю в результате пожаров погибло 4 человека в городах Макеевка, Харцызск и Амвросиевка, — сообщила Наталья Гетова.

Кроме того, один человек пострадал при пожаре в Донецке. Спасено из огня было три человека.

В прошлый понедельник, 5 ноября, во время пожара в Червоногвардейском районе города Макеевки погибло два человека1969 и 1955 года рождения. Причина пожара до сих пор не установлена.

Напомним, что 9 ноября в Донецке сгорел дельфинарий «Немо»

Подробнее об этом читайте в материале нашего корреспондента.

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