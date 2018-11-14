За прошедшую в результате пожаров в ДНР погибли четыре человека
В Донецкой Народной Республике за прошедшую неделю было ликвидировано 99 пожаров, однако четырёх человек спасти из огня не удалось. Об этом во время брифинга рассказала начальник отдела общественных связей и международной деятельности старший лейтенант службы гражданской защиты Наталья Гетова.
— За прошедшую неделю в результате пожаров погибло 4 человека в городах Макеевка, Харцызск и Амвросиевка, — сообщила Наталья Гетова.
Кроме того, один человек пострадал при пожаре в Донецке. Спасено из огня было три человека.
В прошлый понедельник, 5 ноября, во время пожара в Червоногвардейском районе города Макеевки погибло два человека1969 и 1955 года рождения. Причина пожара до сих пор не установлена.
Напомним, что 9 ноября в Донецке сгорел дельфинарий «Немо»
Подробнее об этом читайте в материале нашего корреспондента.