2018-11-14T10:13:09+03:00
Политика

Обстрелы в ДНР: было зафиксировано 17 нарушений тишины со стороны ВСУ

Украинская армия продолжает постоянные обстрелы в ДНР. За минувшие сутки по территории Республики выпустили более 70 боеприпасов
Цесанна АНТОНЕНКО
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Вооружённые силы Украины ведут ежедневные обстрелы в ДНР. Пока удаётся избегать жертв среди мирного населения Республики. За минувшие сутки было зафиксировано 17 нарушений режима прекращения огня. Об этом сегодня, 14 ноября, сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе.

— В зоне обстрела со стороны Вооружённых сил Украины оказались следующие районы/населенные пункты: Горловка (Зайцево, посёлок шахты имени Гагарина), Ясиноватая, Спартак, Донецк (посёлок шахты Трудовская), Коминтерново, Саханка, — сообщили в Представительстве Республики в СЦКК и в переговорном процессе.

Обстрелы велись на всех направлениях с применением РПГ и СПГ, миномётов калибром 82 миллиметра, БМП и БТР, АГС и стрелкового оружия.

Всего по территории Республики выпустили 72 единицы различных боеприпасов.

Информация о жертвах и разрушениях пока не поступала.

Напомним, сутками ранее, 12 ноября, Вооружённые силы Украины использовали 26 единиц различных боеприпасов для обстрелов ДНР.

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