ВСУ один раз за сутки нарушили «перемирие»
ВСУ один раз за сутки обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в Министерстве обороны Республики.
Обстрелам снова подвергся расположенный вдоль Бахмутской трассы Желобок. В селе не уцелел ни один дом. За годы войны здесь погибли десятки мирных жителей.
И в этот раз ВСУ вели огонь из автоматических гранатометов АГС и ручных противотанковых гранатометов РПГ.
Напомним, что участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению «режима тишины» в регионе. ВСУ неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.