ВСУ один раз за сутки нарушили «перемирие»

СЕГОДНЯ 09:37 2018-11-14T10:17:13+03:00

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ВСУ один раз за сутки обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в Министерстве обороны Республики.

Обстрелам снова подвергся расположенный вдоль Бахмутской трассы Желобок. В селе не уцелел ни один дом. За годы войны здесь погибли десятки мирных жителей.

И в этот раз ВСУ вели огонь из автоматических гранатометов АГС и ручных противотанковых гранатометов РПГ.

Напомним, что участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению «режима тишины» в регионе. ВСУ неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.