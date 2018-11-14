2018-11-14T09:03:10+03:00
Политика

Обстрелы в ЛНР: посёлок-призрак опять под огнём ВСУ

Украинская армия продолжает постоянные обстрелы в ЛНР. За минувшие сутки зафиксировано одно нарушение режима тишины
Цесанна АНТОНЕНКО
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Вооружённые силы Украины не прекращают ежедневные обстрелы в ЛНР. Посёлок-призрак вновь оказался под огнём. Об этом сегодня, 14 ноября, сообщили в Представительстве Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня.

— По нашим данным за минувшие сутки Вооружённые формирования Украины один раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелы велись по территории населённого пункта Желобок, — рассказали в Представительстве Республики в СЦКК.

Обстрел был зафиксирован в 15:25 с позиций украинских силовиков в районе населённого пункта Крымское. По посёлку Желобок выпустили 3 осколочные гранаты РПГ-7, 10 гранат АГС-17, а также применялось стрелковое оружие.

Информация о жертвах и разрушениях не поступала.

Напомним, что сутками ранее, 12 ноября, украинские силовики также один раз обстреляли территорию Луганской Народной Республики. Тогда под огонь попал населённый пункт Калиново.

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