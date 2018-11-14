2018-11-14T08:28:31+03:00
Политика

Банановый скандал: вояк ВСУ принудительно делают вегетарианцами

Вместо мяса и сала на украинские позиции прислали бананы и экзотические фрукты
Ольга ГАЛЬСКАЯ
Поделиться:
Вместо мяса и сала на украинские позиции прислали бананы и экзотические фрукты. ФОТО: novorosinform.orgВместо мяса и сала на украинские позиции прислали бананы и экзотические фрукты. ФОТО: novorosinform.org
Изменить размер текста:

Украинские боевики в зоне ООС (Операции объединенных сил, которой руководит генерал Сергей Наев), после получения очередного сухпайка «по стандартам НАТО», обратились к президенту Украины Порошенко с малоцензурной речью. Соответствующее видео опубликовал бывший депутат Рады Алексей Журавко.

Вояк ВСУ возмутил тот факт, что вместо мясных продуктов, таких, как тушенка, им прислали несколько кг бананов, апельсины и консервированные экзотические фрукты.

«Господин президент, я хотел бы прокомментировать вашу реформу касательно питания в ВСУ, которую вы декларируете по телевидению и вводите в заблуждение наших граждан, что защитники отечества питаются по натовским стандартам.

Продемонстрирую, что до нас доходит, в каком объеме и каком состоянии. Мы вообще не понимаем, что можно из этого есть. Нам выдали бананы, б…. На… нам эти бананы. Четыре килограмма бананов на 6 дней вместо мяса. Посмотрите, чем питаются защитники родины. Ваши натовские стандарты на голову не налазят. Мы привыкли есть мясо и сало, а не бананы и апельсины, количество которых составляет – один апельсин и два банана на десять дней. Вместо тушенки, мяса или сала нам дают по банану и апельсину», — заявил разгневанный украинский оккупант.

" А что, делают из боевиков вегетарианцев! Так, глядишь, скоро автоматы на кришнаитский бубен поменяют! И будут они возле линии разграничения тантрические танцы устраивать!" - Шутят в соцсетях.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
За прошедшую в результате пожаров в ДНР погибли четыре человека
Обстрелы в ДНР: было зафиксировано 17 нарушений тишины со стороны ВСУ
ВСУ один раз за сутки нарушили «перемирие»
Обстрелы в ЛНР: посёлок-призрак опять под огнём ВСУ
Музыканты из Москвы приедут в Луганск 17 ноября [афиша]
Погода в ДНР на текущую неделю: похолодает до 7 градусов, сильный ветер
Данные разведки ДНР: ВСУ сделали методичку как прятать технику от наблюдателей ОБСЕ
На Западной Украине работает «патриотический» лагерь, где воспитывают детей-убийц
Пропавший 27 октября беспилотник ОБСЕ обнаружен у ВСУ
Четыре ВСУшника угнали БМП и дезертировали из части
Обстрелы ЛНР: ситуация на фронте остается напряженной
Жители Вернеторецкого сдали четырех пьяных военных в СБУ
Срочное сообщение МГБ ДНР: Киев может использовать беспилотники для проведения террористических актов в Республике
За минувшие сутки ВСУ выпустили по Донбассу 26 боеприпасов
Погода в Донецке: синоптики обещают переменную облачность и мороз до -3
Полиция задержала грабителя донецкого ЦУМа