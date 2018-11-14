Банановый скандал: вояк ВСУ принудительно делают вегетарианцами

СЕГОДНЯ 08:28 2018-11-14T08:28:31+03:00

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Украинские боевики в зоне ООС (Операции объединенных сил, которой руководит генерал Сергей Наев), после получения очередного сухпайка «по стандартам НАТО», обратились к президенту Украины Порошенко с малоцензурной речью. Соответствующее видео опубликовал бывший депутат Рады Алексей Журавко.

Вояк ВСУ возмутил тот факт, что вместо мясных продуктов, таких, как тушенка, им прислали несколько кг бананов, апельсины и консервированные экзотические фрукты.

«Господин президент, я хотел бы прокомментировать вашу реформу касательно питания в ВСУ, которую вы декларируете по телевидению и вводите в заблуждение наших граждан, что защитники отечества питаются по натовским стандартам.

Продемонстрирую, что до нас доходит, в каком объеме и каком состоянии. Мы вообще не понимаем, что можно из этого есть. Нам выдали бананы, б…. На… нам эти бананы. Четыре килограмма бананов на 6 дней вместо мяса. Посмотрите, чем питаются защитники родины. Ваши натовские стандарты на голову не налазят. Мы привыкли есть мясо и сало, а не бананы и апельсины, количество которых составляет – один апельсин и два банана на десять дней. Вместо тушенки, мяса или сала нам дают по банану и апельсину», — заявил разгневанный украинский оккупант.

" А что, делают из боевиков вегетарианцев! Так, глядишь, скоро автоматы на кришнаитский бубен поменяют! И будут они возле линии разграничения тантрические танцы устраивать!" - Шутят в соцсетях.