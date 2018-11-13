2018-11-13T18:55:43+03:00
Политика

Данные разведки ДНР: ВСУ сделали методичку как прятать технику от наблюдателей ОБСЕ

ВСУ стягивает к линии соприкосновения тяжелое вооружение
Ольга ГАЛЬСКАЯ
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Эдуард Басурин показывает методичку ВСУ - как прятать технику от наблюдателей ОБСЕ. ФОТО: Кадр из видео брифингаЭдуард Басурин показывает методичку ВСУ - как прятать технику от наблюдателей ОБСЕ. ФОТО: Кадр из видео брифинга
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Разведчики ДНР раздобыли документ, в котором командование ВСУ поясняет боевикам , как правильно прятать технику от наблюдателей международной мониторинговой миссии ОБСЕ. Об этом сообщил замначальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин на брифинге в Донецке 13 ноября.

- В наши руки попал документ, в котором расписано, что должны делать украинские военные, чтобы скрыть технику, находящуюся вблизи линии соприкосновения, и беспилотники миссии ОБСЕ не могли её увидеть, — сказал он.

Ранее сообщалось, что разведчики Донецкой Народной Республики зафиксировали на позициях 58-й бригады ВСУ в районе села Дылеевка к северу от Горловки запрещенные Минскими соглашениями самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

Накануне постпред России на переговорах в Минске Борис Грызлов заявил, что Киев стягивает тяжелое вооружение к линии соприкосновения в Донбассе.

Техника концентрируется на стратегически важных для ВСУ направлениях - Горловском, Мариупольским, Донецким. Именно эти направления обстреливаются ВСУ фактически каждый день.

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