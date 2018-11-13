Обстрелы ЛНР: ситуация на фронте остается напряженной
Об этом сообщает Народная милиция ЛНР
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Официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко сообщает, что за минувшие сутки украинские военные выпустили по Республике больше 50 боеприпасов.
- Ситуация в зоне ответственности оборонного ведомства остается напряженной, за прошедшие сутки противник один раз нарушил режим прекращения огня, - говорит подполковник.
Представитель НМ ЛНР добавил, что позиции подразделений в районе населенного пункта Калиново подверглись обстрелу приказу командира 14-й бригады ВСУ военного преступника Войченко.
- При обстреле применялось вооружение БМП и стрелковое оружие.