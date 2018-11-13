2018-11-13T14:00:42+03:00
Политика

Срочное сообщение МГБ ДНР: Киев может использовать беспилотники для проведения террористических актов в Республике

Министерство госбезопасности попросило жителей сообщать о замеченных в небе БПЛА
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Украинский ударный БПЛА "Горлица". Фото: dsnews.uaУкраинский ударный БПЛА "Горлица". Фото: dsnews.ua
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В последнее время участилась опасность диверсионных действий, которые осуществляются с помощью беспилотных летательных аппаратов, - сообщают в министерстве государственной безопасности Донецкой Народной Республики.

- Чтобы своевременно выявить, противодействовать и устранить возможные террористические акты с применением беспилотников, правоохранители и спасатели обращаются к гражданам республики с просьбой быть внимательными, сознательными и сообщать о всех фактах выявления подозрительных особ, предметов, а так же данные о подготовке террористических актов с применением БПЛА, - обратились к жителям в МГБ и дали инструкцию.

Если заметили беспилотник, то:

- зафиксировать период времени, на протяжении которого вы его наблюдали, пока он не исчез;

- запомнить направление его движения (выбрать ориентиры по маршруту движения);

- если летательный аппарат сделал несколько кругов над какой-то местностью – определить, по возможности, район его заинтересованности с привязкой к конкретному месту;

- необходимо также зафиксировать приблизительную высоту полета и дистанцию до него, по возможности зафиксировать на фото или видео;

- без промедлений сообщить про факт использования БПЛА по телефону «горячей линии» МГБ ДНР 071-300-19-83; 062-297-82-51;

- если вы видели, что БПЛА сбросил какой-то предмет – незамедлительно сообщите об этом в правоохранительные органы и МЧС, покиньте район сброса, не прикасайтесь к каким-либо подозрительным предметам.

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