Полиция задержала грабителя донецкого ЦУМа

СЕГОДНЯ 19:51 2018-11-12T20:13:30+03:00

Ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в один миллион рублей

Изменить размер текста: A A

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в ограблении донецкого центрального универмага, который обчистил торговый центр на 120 миллионов рублей.

- Стражи порядка установили и задержали дончанина, подозреваемого в крупном хищении золотых украшений из двух отделов центрального универмага Донецка, - сообщили в МВД ДНР. - Добычей фигуранта стали несколько килограммов золотых изделий, драгоценные камни и денежные средства, находившиеся в кассах торговых объектов. Злоумышленник будет привлечен к уголовной ответственности. Ему грозит наказание в виде лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в один миллион рублей.

Напомним, 31 октября в донецком ЦУМе произошла крупная кража. Из двух ювелирных отделов исчезло золото. Преступник вынес порядка десяти килограммов украшений. Их стоимость оценили в 120 миллионов рублей. Горожане назвали это происшествие – «ограблением века».