2018-11-12T20:13:30+03:00
Политика

Полиция задержала грабителя донецкого ЦУМа

Ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в один миллион рублей
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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Фото: МВД ДНРФото: МВД ДНР
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Сотрудники полиции задержали подозреваемого в ограблении донецкого центрального универмага, который обчистил торговый центр на 120 миллионов рублей.

- Стражи порядка установили и задержали дончанина, подозреваемого в крупном хищении золотых украшений из двух отделов центрального универмага Донецка, - сообщили в МВД ДНР. - Добычей фигуранта стали несколько килограммов золотых изделий, драгоценные камни и денежные средства, находившиеся в кассах торговых объектов. Злоумышленник будет привлечен к уголовной ответственности. Ему грозит наказание в виде лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в один миллион рублей.

Напомним, 31 октября в донецком ЦУМе произошла крупная кража. Из двух ювелирных отделов исчезло золото. Преступник вынес порядка десяти килограммов украшений. Их стоимость оценили в 120 миллионов рублей. Горожане назвали это происшествие – «ограблением века».

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