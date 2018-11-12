Как отнеслись к выборам на Донбассе в Кремле

СЕГОДНЯ 19:13 2018-11-12T19:14:24+03:00

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не знает, поздравлял ли Владимир Путин победителей на выборах в ДНР и ЛНР, но сообщил, как в Кремле отнеслись к проведенному голосованию на Донбассе.

- Мы относимся с пониманием к факту проведения этих выборов, - сказал Песков. - Вы знаете, что речь идет о двух республиках, которые отторгнуты Украиной и находятся в состоянии абсолютного эмбарго (запрещение на ввоз и вывоз иностранных товаров, на пользование имуществом, принадлежащим иностранному государству, - Авт.).

Дмитрий Песков отметил, что у Республик Донбасса не оставалось другого выхода – Украина не выполняет Минские договоренности, а это несет опасность.

- Минские соглашения не реализуются украинской стороной, - подчеркивает пресс-секретарь президента РФ. - И, конечно, в этих условиях плюс условиях опасности возобновления силового сценария, конечно, этим республикам ничего не остается, как самоорганизовываться в целях просто обеспечения собственного существования, жизни и социальных обязательств перед людьми, которых бросила их страна.