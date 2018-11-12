В музее Донецка откроют экспозиционный комплекс памяти Александра Захарченко

СЕГОДНЯ 15:57 2018-11-12T15:57:45+03:00

Дополнением к экспозиции станет фрагмент интерьера кафе «Сепар», а также фотографии, награды, документы первого Главы ДНР

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Генеральный директор Донецкого республиканского краеведческого музея Денис Кузнецов в пятницу, 9 ноября, дал комментарий Министерству информации ДНР по поводу открытия экспозиционного комплекса памяти первого Главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко.

По словам Дениса Кузнецова, в ближайшее время в Военно-историческом музее Великой Отечественной войны (отделе Донецкого республиканского краеведческого музея) по инициативе Главы ДНР Дениса Пушилина откроется экспозиционный комплекс, посвящённый памяти первого Главы ДНР Александра Владимировича Захарченко, сообщает пресс-служба музея.

- Этой экспозицией мы хотим внести свой вклад в увековечение памяти Александра Владимировича, сохранить документальные и вещественные материалы о его жизни; воспитывать подрастающее поколение на примере жизни и деятельности первого Главы Республики, - отметил Кузнецов.

Центральным объектом в экспозиции станут фотографии, документы и некоторые награды, связанные с деятельностью Александра Захарченко на посту Главы Республики. Также дополнением к экспозиции станет фрагмент интерьера кафе «Сепар» в момент гибели Александра Владимировича. Самый страшный экспонат – поражающие элементы, которыми было начинено взрывное устройство.

- Хочу отметить, что на данный момент для создания полноценной экспозиции отсутствуют мемориальные предметы, принадлежавшие Александру Владимировичу. Мы надеемся, что общими усилиями экспозиция будет дополнена. Это позволит сделать её максимально информативной, представив личность Александра Захарченко настолько многогранно, насколько это было при его жизни, - резюмировал руководитель ДРКМ.