2018-11-12T15:51:31+03:00
Политика

Над ЛНР сбили очередной ударный беспилотник

Об этом сообщили в НМ ЛНР
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
Поделиться:
Фото: НМ ЛНРФото: НМ ЛНР
Изменить размер текста:

Вооруженные силы Украины все чаще стали применять запрещенное Минскими соглашениями вооружение. Сейчас в тренде у армии незалежной – ударные беспилотники. За последнее время силы противовоздушной обороны Республик Донбасса сбили несколько подобных БПЛА.

Официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко сообщил об очередном сбитом ударном беспилотном летательном аппарате.

- Народная милиция ЛНР регулярно пресекает противоправные действия противника, и ВСУ периодически не досчитывается своих летательных аппаратов. Так, вчера в 11.45 в районе населенного пункта Раевка расчетом противовоздушной обороны был сбит ударный беспилотный летательный аппарат противника типа «Фантом», - сообщил Марочко.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Донецкий Ботанический сад вновь запускает «Школу садовника»
В музее Донецка откроют экспозиционный комплекс памяти Александра Захарченко
В Республике восстановлена треть жилья, пострадавшего от обстрелов
На выборах в ДНР победил Денис Пушилин
Афиша кинотеатров на два дня, 13 и 14 ноября: кинотеатр «Звёздочка»
Наиболее активно на выборах в ЛНР 2018 голосовали жители прифронтовых районов
ОД «Мир Луганщине» победило на выборах депутатов Народного Совета ЛНР
Леонид Пасечник победил на выборах Главы ЛНР 2018. За него отдали 68,3% голосов
Пушилин о выборах в ДНР: Народ Донбасса сделал выбор в пользу интеграции с Россией
За прошедшую неделю ВСУ более ста раз нарушили режим тишины
Наблюдатель от РФ, депутат госдумы Виктор Водолацкий: «Начиная с 11 ноября, в Донбассе закончится гражданская война»
Выборы в ДНР 2018 прошли под аккомпанемент миномётных выстрелов со стороны ВСУ
Наблюдатель от РФ депутат Александр Ющенко: «Государство должно лечить, учить и защищать. ДНР с этим справляется»
Обстрелы в ЛНР: ВСУ обстреляли Желобок и Лозовое
Леонид Пасечник продолжает лидировать на выборах Главы ЛНР 2018
Наблюдатель от РФ депутат Дмитрий Саблин: «Эти выборы абсолютно не противоречат минским соглашениям»
На выборах в ДНР обработано 97,52 % бюллетеней. У Пушилина 60,9 % голосов
ЦИК ЛНР обработал 63% бюллетеней. Пасечник по-прежнему лидирует