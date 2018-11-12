Над ЛНР сбили очередной ударный беспилотник

СЕГОДНЯ 15:51 2018-11-12T15:51:31+03:00

Об этом сообщили в НМ ЛНР

Изменить размер текста: A A

Вооруженные силы Украины все чаще стали применять запрещенное Минскими соглашениями вооружение. Сейчас в тренде у армии незалежной – ударные беспилотники. За последнее время силы противовоздушной обороны Республик Донбасса сбили несколько подобных БПЛА.

Официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко сообщил об очередном сбитом ударном беспилотном летательном аппарате.

- Народная милиция ЛНР регулярно пресекает противоправные действия противника, и ВСУ периодически не досчитывается своих летательных аппаратов. Так, вчера в 11.45 в районе населенного пункта Раевка расчетом противовоздушной обороны был сбит ударный беспилотный летательный аппарат противника типа «Фантом», - сообщил Марочко.