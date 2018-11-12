В Республике восстановлена треть жилья, пострадавшего от обстрелов

СЕГОДНЯ 15:16 2018-11-12T15:17:09+03:00

Не подлежат восстановлению свыше 2000 домов, находящихся в прифронтовой зоне Фото: Юрий СОБОЛЕВ

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В ДНР восстановлено 35% частных и многоквартирных домов, пострадавших от боевых действий. Об этом сообщил и.о. министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Сергей Наумец.

Не подлежат восстановлению свыше 2000 домов, находящихся в прифронтовой зоне.

Сергей Наумец отметил, что определить точный масштаб разрушений на территории Республики пока невозможно – продолжаются боевые действия.

- Комиссии по восстановлению не могут обследовать повреждённое жильё из – за обстрелов. Только в Ясиноватой свыше 450 таких домов в частном секторе, - сообщил Сергей Наумец.

Многие разрушенные дома бросили хозяева, их временно не берут на учет. Такого жилья много в Петровском районе, поселке Октябрьский, на Спартаке, Александровке, Докучаевске и в других прифронтовых населенных пунктах.

Власти ДНР напоминают, что в очередь на восстановление жилья могут стать те, кто оформил акты повреждений.