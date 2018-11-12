2018-11-12T13:33:51+03:00
Общество

Наиболее активно на выборах в ЛНР 2018 голосовали жители прифронтовых районов

Такое заявление сделали в ЦИК
Цесанна АНТОНЕНКО
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Изучив переданную из участковых и территориальных избирательных комиссий информацию, в ЦИК сделали вывод, что наибольшая явка была зафиксирована в прифронтовых районах Луганской Народной Республики. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Луганской Народной Республики Елена Кравченко.

— По результатам и по анализу предоставленной информации можно сделать вывод, что самая высокая явка у нас зафиксирована на прифронтовых территориях, — сообщила Елена Кравченка.

Отметим, что общая явка на выборы Главы и депутатов Народного Совета Луганской Народной Республики составила 77 процентов.

Напомним, что на выборах Главы Луганской Народной Республики победил Леонид Пасечник, который оставил своих конкурентов далеко позади.

Подробнее читайте в материале нашего корреспондента.

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