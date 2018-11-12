ОД «Мир Луганщине» победило на выборах депутатов Народного Совета ЛНР

СЕГОДНЯ 12:35 2018-11-12T12:35:37+03:00

За него отдали свои голоса более 70% избирателей

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По результатам обработки всех 100 процентов избирательских бюллетеней стало известно, что общественное движение «Мир Луганщине» победило на выборах депутатов Народного Совета Луганской Народной Республики. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Луганской Народной Республики Елена Кравченко.

— По состоянию на 12:00 12 ноября 2018 года участковыми избирательными комиссиями обработано 100% бюллетеней. За республиканский список кандидатов в депутаты от общественного движения «Мир Луганщине» проголосовало 74,12% избирателей Луганской Народной Республики, — сообщила Елена Кравченка.

Общественное движение «Луганский Экономический Союз» набрало 25,16% голосов.

При этом недействительными были признаны 0,72 % бюллетеней.

Напомним, что на выборах Главы Луганской Народной Республики победил Леонид Пасечник, который оставил своих конкурентов далеко позади.

Подробнее читайте в материале нашего корреспондента.