2018-11-12T12:31:13+03:00
Политика

Пушилин о выборах в ДНР: Народ Донбасса сделал выбор в пользу интеграции с Россией

Врио Главы Республики обратился к народу во время акции «Вместе к Победе» на главной площади столицы
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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Народ Донбасса собрался на главной площади Республики. Фото: Андрей ТрубецкийНарод Донбасса собрался на главной площади Республики. Фото: Андрей Трубецкий
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После завершения голосования на избирательных участках, на главной площади столицы Республики собрались десятки тысяч жителей. Здесь проходила праздничная акция «Вместе к Победе!». Перед выступлениями российских исполнителей Дмитрия Колдуна и Юлии Михальчик, к народу обратился врио Главы ДНР Денис Пушилин.

- Сегодня преодолен исторический рубеж, после которого стало всем очевидно, что мы - государство, с которым придется считаться всему миру, - сказал Денис Владимирович.

Кроме этого Пушилин отметил, что высокая явка на выборах подтвердила, что Донбасс хочет идти в Россию.

- Игнорировать волю народа не позволено никому. Мы доказали, что умеем не только воевать, но и строить государство по демократическим принципам, - говорит врио Главы Республики. - На выборах была отмечена очень высокая явка. Народ Донбасса сделал выбор в пользу интеграции с Россией и против преступной политики Киева.

Салют в Донецке. Фото: Андрей Трубецкий

Салют в Донецке. Фото: Андрей Трубецкий

Акция «Вместе к Победе» завершилась фейерверком. В воюющем государстве не часто можно увидеть салют. Поэтому он стал настоящим украшением праздника.

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