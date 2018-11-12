Пушилин о выборах в ДНР: Народ Донбасса сделал выбор в пользу интеграции с Россией
После завершения голосования на избирательных участках, на главной площади столицы Республики собрались десятки тысяч жителей. Здесь проходила праздничная акция «Вместе к Победе!». Перед выступлениями российских исполнителей Дмитрия Колдуна и Юлии Михальчик, к народу обратился врио Главы ДНР Денис Пушилин.
- Сегодня преодолен исторический рубеж, после которого стало всем очевидно, что мы - государство, с которым придется считаться всему миру, - сказал Денис Владимирович.
Кроме этого Пушилин отметил, что высокая явка на выборах подтвердила, что Донбасс хочет идти в Россию.
- Игнорировать волю народа не позволено никому. Мы доказали, что умеем не только воевать, но и строить государство по демократическим принципам, - говорит врио Главы Республики. - На выборах была отмечена очень высокая явка. Народ Донбасса сделал выбор в пользу интеграции с Россией и против преступной политики Киева.
Салют в Донецке. Фото: Андрей Трубецкий
Акция «Вместе к Победе» завершилась фейерверком. В воюющем государстве не часто можно увидеть салют. Поэтому он стал настоящим украшением праздника.