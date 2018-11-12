2018-11-12T12:09:41+03:00
Политика

За прошедшую неделю ВСУ более ста раз нарушили режим тишины

По ДНР было выпущено 926 единиц боеприпасов. Четыре дома повреждены
Цесанна АНТОНЕНКО
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Украинские силовики планомерно нарушают минские договорённости и взятые на себя обязательства. За прошедшую неделю, в период с 5 по 11 ноября, было зафиксировано 107 нарушений режима прекращения огня со стороны украинской армии. Об этом сегодня, 12 ноября, сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе.

— В период с 5 по 11 ноября нами было зафиксировано 107 нарушений режима тишины со стороны Вооружённых формирований Украины. За этот период украинские силовики израсходовали для обстрелов территории Донецкой Народной Республики 1.3 тонн боеприпасов, — сообщили в Представительстве Республики в СЦКК и в переговорном процессе.

За прошедшую неделю украинские силовики использовали для обстрелов территории ДНР 926 единиц различных боеприпасов, среди которых 4 артиллеристских снаряда калибром 152 миллиметра, 2 артиллеристских снаряда калибром 122 миллиметра, 21 мина калибром 120 миллиметров, 48 мин калибром 82 миллиметра, а также 2 ударных беспилотника.

В результате ежедневных обстрелов со стороны украинской армии в Донецкой Народной Республике было повреждено 4 дома. Жертв среди мирного населения нет.

Напомним, за минувшие сутки было зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня.

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