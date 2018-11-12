2018-11-12T11:25:34+03:00
Политика

Выборы в ДНР 2018 прошли под аккомпанемент миномётных выстрелов со стороны ВСУ

Обстрелы велись на всех направлениях. Есть повреждения в Зайцево и Доломитном
Цесанна АНТОНЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

Вооружённые силы Украины не прекратили обстрелы даже в день выборов. Более того, за вчерашний день были повреждены дома сразу в двух населённых пунктах Горловки. За минувшие сутки было зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня. Об этом сегодня, 12 ноября, сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе.

— В зоне обстрела со стороны Вооружённых сил Украины оказались следующие районы/населенные пункты: Горловка (Доломитное, Зайцево), Ясиноватая (Крутая Балка), Спартак, Безыменное (Ленинское), — сообщили в Представительстве Республики в СЦКК и в переговорном процессе.

Обстрелы велись на всех направлениях с применением РПГ и СПГ, миномётов калибром 120 и 82 миллиметра, БМП и БТР, зенитных установок, АГС и стрелкового оружия.

В посёлке Доломитное на севере Горловки повреждение кровли и остекления получил нежилой дом №47 по улице Железнодорожная.

Возгорание нежилого дома №173 по улице Полетаева в Зайцево был вызван прямым попаданием снарядом украинских силовиков.

Всего по территории Республики выпустили 27 единиц различных боеприпасов.

Информация о жертвах пока не поступала.

Напомним, сутками ранее, 10 ноября, Вооружённые силы Украины использовали 111 единиц различных боеприпасов для обстрелов ДНР.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ОД «Мир Луганщине» победило на выборах депутатов Народного Совета ЛНР
Леонид Пасечник победил на выборах Главы ЛНР 2018. За него отдали 68,3% голосов
Пушилин о выборах в ДНР: Народ Донбасса сделал выбор в пользу интеграции с Россией
За прошедшую неделю ВСУ более ста раз нарушили режим тишины
Наблюдатель от РФ, депутат госдумы Виктор Водолацкий: «Начиная с 11 ноября, в Донбассе закончится гражданская война»
Наблюдатель от РФ депутат Александр Ющенко: «Государство должно лечить, учить и защищать. ДНР с этим справляется»
Обстрелы в ЛНР: ВСУ обстреляли Желобок и Лозовое
Леонид Пасечник продолжает лидировать на выборах Главы ЛНР 2018
Наблюдатель от РФ депутат Дмитрий Саблин: «Эти выборы абсолютно не противоречат минским соглашениям»
На выборах в ДНР обработано 97,52 % бюллетеней. У Пушилина 60,9 % голосов
ЦИК ЛНР обработал 63% бюллетеней. Пасечник по-прежнему лидирует