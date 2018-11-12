Выборы в ДНР 2018 прошли под аккомпанемент миномётных выстрелов со стороны ВСУ

СЕГОДНЯ 11:25 2018-11-12T11:25:34+03:00

Обстрелы велись на всех направлениях. Есть повреждения в Зайцево и Доломитном

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Вооружённые силы Украины не прекратили обстрелы даже в день выборов. Более того, за вчерашний день были повреждены дома сразу в двух населённых пунктах Горловки. За минувшие сутки было зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня. Об этом сегодня, 12 ноября, сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе.

— В зоне обстрела со стороны Вооружённых сил Украины оказались следующие районы/населенные пункты: Горловка (Доломитное, Зайцево), Ясиноватая (Крутая Балка), Спартак, Безыменное (Ленинское), — сообщили в Представительстве Республики в СЦКК и в переговорном процессе.

Обстрелы велись на всех направлениях с применением РПГ и СПГ, миномётов калибром 120 и 82 миллиметра, БМП и БТР, зенитных установок, АГС и стрелкового оружия.

В посёлке Доломитное на севере Горловки повреждение кровли и остекления получил нежилой дом №47 по улице Железнодорожная.

Возгорание нежилого дома №173 по улице Полетаева в Зайцево был вызван прямым попаданием снарядом украинских силовиков.

Всего по территории Республики выпустили 27 единиц различных боеприпасов.

Информация о жертвах пока не поступала.

Напомним, сутками ранее, 10 ноября, Вооружённые силы Украины использовали 111 единиц различных боеприпасов для обстрелов ДНР.