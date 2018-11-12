Обстрелы в ЛНР: ВСУ обстреляли Желобок и Лозовое

СЕГОДНЯ 10:09 2018-11-12T10:09:41+03:00

Украинская армия не прекращает постоянные обстрелы в ЛНР, но ситуация остаётся контролируемой

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Вооружённые силы Украины продолжают ежедневные обстрелы в ЛНР. За минувшие сутки обстрелам подверглись два населённых пункта Республики. Об этом сегодня, 12 ноября, сообщили в Представительстве Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня.

— По нашим данным за минувшие сутки Вооружённые формирования Украины два раза нарушили режим прекращения огня. Обстрелы велись по территории населённых пунктов Желобок и Лозовое, — рассказали в Представительстве Республики в СЦКК.

В ходе обстрела украинские силовики использовали 2 мины калибром 120 миллиметров, 3 осколочные гранаты РПГ-7, 29 гранат АГС-17 и крупнокалиберные пулемёты.

Информация о жертвах и разрушениях на данный момент уточняется.

Напомним, голосование на выборах в ЛНР 2018 велось даже на передовой. Солдаты могли голосовать прямо в окопах.

Подробнее об этом читайте в материале нашего корреспондента.