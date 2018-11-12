2018-11-12T09:33:28+03:00
Общество

Леонид Пасечник продолжает лидировать на выборах Главы ЛНР 2018

Обработано уже 96% бюллетеней и лидер на выборах депутатов Народного Совета в ЛНР 2018 также остался неизменным – ОД «Мир Луганщине»
Цесанна АНТОНЕНКО
Поделиться:
Комментарии: comments3
ФОТО: ЛИЦФОТО: ЛИЦ
Изменить размер текста:

Участковым избирательным комиссия Луганской Народной Республики осталось обработать всего 4 процента бюллетеней избирателей. На данный момент уже обработано 96 процентов. Исполняющий обязанности Главы Республики уверенно побеждает, набрав почти 70% голосов избирателей. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Луганской Народной Республики Елена Кравченко.

— За Леонида Ивановича Пасечника проголосовали 68,4% избирателей, — сообщила Елена Кравченка.

На втором месте на данный момент Олег Коваль. За него отдали свои голоса 16,57% избирателей. Следом идут Наталья Сергун (7,89%) и Людмила Руснак (5,84%). При этом недействительными были признаны 1,3 % бюллетеней.

На выборах депутатов Народного Совета Луганской Народной Республики на данный момент побеждает общественная движение «Мир Луганщине», за которое отдано 74,13%. Общественное движение «Луганский Экономический Союз» набрало 25,16% голосов.

При этом недействительными были признаны 0,71 % бюллетеней.

Напомним, что явка на выборы Главы и депутатов Народного Совета Луганской Народной Республики составила 77 процентов.

Подробнее об этом читайте в материале нашего корреспондента.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ОД «Мир Луганщине» победило на выборах депутатов Народного Совета ЛНР
Леонид Пасечник победил на выборах Главы ЛНР 2018. За него отдали 68,3% голосов
Пушилин о выборах в ДНР: Народ Донбасса сделал выбор в пользу интеграции с Россией
За прошедшую неделю ВСУ более ста раз нарушили режим тишины
Наблюдатель от РФ, депутат госдумы Виктор Водолацкий: «Начиная с 11 ноября, в Донбассе закончится гражданская война»
Выборы в ДНР 2018 прошли под аккомпанемент миномётных выстрелов со стороны ВСУ
Наблюдатель от РФ депутат Александр Ющенко: «Государство должно лечить, учить и защищать. ДНР с этим справляется»
Обстрелы в ЛНР: ВСУ обстреляли Желобок и Лозовое
Наблюдатель от РФ депутат Дмитрий Саблин: «Эти выборы абсолютно не противоречат минским соглашениям»
На выборах в ДНР обработано 97,52 % бюллетеней. У Пушилина 60,9 % голосов
ЦИК ЛНР обработал 63% бюллетеней. Пасечник по-прежнему лидирует