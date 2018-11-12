Леонид Пасечник продолжает лидировать на выборах Главы ЛНР 2018
Участковым избирательным комиссия Луганской Народной Республики осталось обработать всего 4 процента бюллетеней избирателей. На данный момент уже обработано 96 процентов. Исполняющий обязанности Главы Республики уверенно побеждает, набрав почти 70% голосов избирателей. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Луганской Народной Республики Елена Кравченко.
— За Леонида Ивановича Пасечника проголосовали 68,4% избирателей, — сообщила Елена Кравченка.
На втором месте на данный момент Олег Коваль. За него отдали свои голоса 16,57% избирателей. Следом идут Наталья Сергун (7,89%) и Людмила Руснак (5,84%). При этом недействительными были признаны 1,3 % бюллетеней.
На выборах депутатов Народного Совета Луганской Народной Республики на данный момент побеждает общественная движение «Мир Луганщине», за которое отдано 74,13%. Общественное движение «Луганский Экономический Союз» набрало 25,16% голосов.
При этом недействительными были признаны 0,71 % бюллетеней.
Напомним, что явка на выборы Главы и депутатов Народного Совета Луганской Народной Республики составила 77 процентов.
Подробнее об этом читайте в материале нашего корреспондента.