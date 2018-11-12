На выборах в ДНР обработано 97,52 % бюллетеней. У Пушилина 60,9 % голосов

СЕГОДНЯ 09:22 2018-11-12T12:37:52+03:00

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В ДНР по состоянию на 8:00 уже обработано 97, 52% бюллетеней избирателей. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии Ольга Позднякова.

- Голоса избирателей распределяются следующим образом:

Евстифеев Роман Николаевич – 7,8 %

Медведев Владимир Анатольевич – 6,4 %

Пушилин Денис Владимирович – 60, 9%

Храменков Роман Александрович – 14,1 %

Шишкина Елена Николаевна – 9,2 %.

Недействительных бюллетеней 1,6%. Подсчет голосов продолжается.

Стоит отметить, что Украина всеми силами пыталась вынудить жителей Донбасса не идти на выборы. Власти незалежной пугали пенсионеров тем, что не будут давать пенсии, а всех остальных жителей грозились усадить за решетку.