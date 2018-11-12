ЦИК ЛНР обработал 63% бюллетеней. Пасечник по-прежнему лидирует
Участковые избирательные комиссии продолжают подсчёт голосов граждан Луганской Народной Республики. На момент 3 часов ночи было подсчитано 63 процента бюллетеней. Лидеры остались прежними. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Луганской Народной Республики Елена Кравченко.
— За Леонида Ивановича Пасечника проголосовали 68,92% избирателей, — сообщила Елена Кравченка.
На втором месте на данный момент Олег Коваль. За него отдали свои голоса 16,35% избирателей. Следом идут Наталья Сергун (7,53%) и Людмила Руснак (6,1%). При этом недействительными были признаны 1,1 % бюллетеней.
На выборах депутатов Народного Совета Луганской Народной Республики на данный момент лидирует общественная движение «Мир Луганщин», за которое отдано 74,28%. Общественное движение «Луганский Экономический Союз» набрало 25,05% голосов.
При этом недействительными были признаны 0,67 % бюллетеней.
Напомним, что явка на выборы Главы и депутатов Народного Совета Луганской Народной Республики составила 77 процентов.
Подробнее об этом читайте в материале нашего корреспондента.