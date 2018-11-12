2018-11-12T09:00:26+03:00
Политика

На выборах в ДНР с большим отрывом лидирует Денис Пушилин

Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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Явка на выборах в ДНР составила 80,1%Явка на выборах в ДНР составила 80,1%Фото: Ольга ЖУКОВА
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По состоянию на 3:00 были обработаны 76,43% бюллетеней с 297 избирательных комиссий. Об этом сообщает председатель Центральной избирательной комиссии Ольга Позднякова.

- Голоса избирателей за кандидатов на должность Главы ДНР распределяются следующим образом:

Евстифеев Роман Николаевич – 6,4%

Медведев Владимир Анатольевич – 10,1%

Пушилин Денис Владимирович – 61,5%

Храменков Роман Александрович – 12,4%

Шишкина Елена Николаевна – 9,6%

Общественные движения:

«Донецкая Республика» - 76,1%

«Свободный Донбасс» - 23,9%

Членами участковых избирательных комиссий продолжается подсчет бюллетеней

Явка на выборах в ДНР составила 80,1% Всего проголосовало один миллион шестьсот тысяч жителей Республики. Голосование проходило 11 ноября с 8:00 до 20:00.

Нарушений, которые могли бы повлиять на результаты выборов - не выявлено.

Люди шли голосовать с приподнятым настроением, с надеждой на то, что наконец-то наступит мир на Донбасс.

Стоит отметить, что Украина всеми силами пыталась вынудить жителей Донбасса не идти на выборы. Власти незалежной пугали пенсионеров тем, что не будут давать пенсии, а всех остальных жителей грозились усадить за решетку.

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