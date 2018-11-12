На выборах в ДНР с большим отрывом лидирует Денис Пушилин
По состоянию на 3:00 были обработаны 76,43% бюллетеней с 297 избирательных комиссий. Об этом сообщает председатель Центральной избирательной комиссии Ольга Позднякова.
- Голоса избирателей за кандидатов на должность Главы ДНР распределяются следующим образом:
Евстифеев Роман Николаевич – 6,4%
Медведев Владимир Анатольевич – 10,1%
Пушилин Денис Владимирович – 61,5%
Храменков Роман Александрович – 12,4%
Шишкина Елена Николаевна – 9,6%
Общественные движения:
«Донецкая Республика» - 76,1%
«Свободный Донбасс» - 23,9%
Членами участковых избирательных комиссий продолжается подсчет бюллетеней
Явка на выборах в ДНР составила 80,1% Всего проголосовало один миллион шестьсот тысяч жителей Республики. Голосование проходило 11 ноября с 8:00 до 20:00.
Нарушений, которые могли бы повлиять на результаты выборов - не выявлено.
Люди шли голосовать с приподнятым настроением, с надеждой на то, что наконец-то наступит мир на Донбасс.
Стоит отметить, что Украина всеми силами пыталась вынудить жителей Донбасса не идти на выборы. Власти незалежной пугали пенсионеров тем, что не будут давать пенсии, а всех остальных жителей грозились усадить за решетку.