Выборы в ДНР 2018: Стали известны первые предварительные итоги голосования
Стали известны первые предварительные итого голосования на выборах в ДНР-2018. Их озвучила председатель Центральной избирательной комиссии Ольга Позднякова.
- По состоянию на 0:00 часов обработано 24,19 бюллетеней, - сообщила она.
Первые итоги голосования на выборах в ДНР.Павел ХАНАРИН, Никита МАКАРЕНКОВ
Голоса за кандидатов распределились следующим образом:
Роман Евстифеев - 8,5%
Владимир Медведев - 7,8%
Денис Пушилин - 57,3%
Роман Хроменков -17,3%
Елена Шишкина - 9,1%
- Общественное движение «Донецкая Республика» набрала 74,3 процента,
«Свободный Донбасс» - 25,7 процента. Подсчет бюллетеней продолжается, - подытожила Позднякова.
Явка на выборах в ДНР составила 80,1% Всего проголосовало один миллион шестьсот тысяч жителей Республики. Голосование проходило 11 ноября с 8:00 до 20:00.
Нарушений, которые могли бы повлиять на результаты выборов - не выявлено.
Люди шли голосовать с приподнятым настроением, с надеждой на то, что наконец-то наступит мир на Донбасс.
Стоит отметить, что Украина всеми силами пыталась вынудить жителей Донбасса не идти на выборы. Власти незалежной пугали пенсионеров тем, что не будут давать пенсии, а всех остальных жителей грозились усадить за решетку.
Не стихала обстановка и на фронте. Во время проведения выборов ВСУ продолжали обстрелы окраин Республики. За 20 минут до начала голосования, украинские военные открыли огонь по поселку Доломинтое, на горловском направлении. А вечером под огнём оказался посёлок Зайцево, на том же направлении. В результате прямого попадания снаряда – загорелся дом.