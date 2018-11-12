Выборы в ДНР 2018: Стали известны первые предварительные итоги голосования

СЕГОДНЯ 01:31 2018-11-12T02:15:16+03:00

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Стали известны первые предварительные итого голосования на выборах в ДНР-2018. Их озвучила председатель Центральной избирательной комиссии Ольга Позднякова.

- По состоянию на 0:00 часов обработано 24,19 бюллетеней, - сообщила она.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/677286" frameborder="0"></iframe> Первые итоги голосования на выборах в ДНР.Павел ХАНАРИН, Никита МАКАРЕНКОВ

Голоса за кандидатов распределились следующим образом:

Роман Евстифеев - 8,5%

Владимир Медведев - 7,8%

Денис Пушилин - 57,3%

Роман Хроменков -17,3%

Елена Шишкина - 9,1%

- Общественное движение «Донецкая Республика» набрала 74,3 процента,

«Свободный Донбасс» - 25,7 процента. Подсчет бюллетеней продолжается, - подытожила Позднякова.

Явка на выборах в ДНР составила 80,1% Всего проголосовало один миллион шестьсот тысяч жителей Республики. Голосование проходило 11 ноября с 8:00 до 20:00.

Нарушений, которые могли бы повлиять на результаты выборов - не выявлено.

Люди шли голосовать с приподнятым настроением, с надеждой на то, что наконец-то наступит мир на Донбасс.

Стоит отметить, что Украина всеми силами пыталась вынудить жителей Донбасса не идти на выборы. Власти незалежной пугали пенсионеров тем, что не будут давать пенсии, а всех остальных жителей грозились усадить за решетку.

Не стихала обстановка и на фронте. Во время проведения выборов ВСУ продолжали обстрелы окраин Республики. За 20 минут до начала голосования, украинские военные открыли огонь по поселку Доломинтое, на горловском направлении. А вечером под огнём оказался посёлок Зайцево, на том же направлении. В результате прямого попадания снаряда – загорелся дом.