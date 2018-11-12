Промежуточные итоги голосования в ЛНР: Пасечник уверено побеждает
Выборы в Луганской Народной Республике закончились, но участковые комиссии продолжают работать, обрабатывая бюллетени с волеизъявлением жителей Республики. На данный момент уже обработан 31 процент и пока уверенно лидирует Пасечник. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Республики Елена Кравченко.
— За Леонида Ивановича Пасечника проголосовали 70,42% избирателей, — сообщила Елена Кравченка.
На втором месте на данный момент Олег Коваль. За него отдали свои голоса 15,35 % избирателей. Следом идёт Людмила Руснак (5,48 %) и Наталья Сергун (7,71 %). При этом недействительными были признаны 1,04 % бюллетеней.
На выборах депутатов Народного Совета Луганской Народной Республики на данный момент лидирует общественная движение «Мир Луганщин», за которое отдано 75,2%. Общественное движение «Луганский Экономический Союз» набрало 24,18% голосов.
При этом недействительными были признаны 0,62 % бюллетеней.
Напомним, что явка на выборы Главы и депутатов Народного Совета Луганской Народной Республики составила 77 процентов.
Подробнее об этом читайте в материале нашего корреспондента.