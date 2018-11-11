Конец выборов ознаменовался для Горловки далеко не салютом. В результате обстрела в Зайцево горит дом

СЕГОДНЯ 21:40 2018-11-11T21:40:21+03:00

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В Донецкой Народной Республике завершились выборы, а в Горловке закончился более или менее спокойный день. Вместо салютов люди вынуждены наблюдать очередные обстрелы, которые приносят разрушения. В посёлке Зайцево горит жилой дом. Об этом сообщил исполняющий обязанности мэра Горловки Иван Приходько.

— В результате прямого попадания снаряда на улице Полетаева горит дом №173, — сообщил Иван Приходько.

Исполняющий обязанности мэра Горловки отметил, что обстрел продолжается. Украинские силовики, по его сведениям, применяют миномёты и крупнокалиберные пулемёты «Утёс». Обстрел ведётся в районе улицы Полетаева.

Более детальная информация о происходящем и возможных разрушениях или жертвах на данный момент уточняется.

Напомним, за двадцать минут до начала голосования украинские силовики открыли огонь по северной окраине Горловки. В посёлке Доломитное был повреждён жилой дом.

Подробнее об этом читайте в материале нашего корреспондента.