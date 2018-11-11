НАТО назвало выборы в Республиках угрозой для мира

СЕГОДНЯ 20:52 2018-11-11T20:52:52+03:00

Порошенко советуется как ему быть с Меркель и Макроном

Изменить размер текста: A A

В НАТО назвали выборы, которые прошли в Республиках, "угрозой мирному урегулированию конфликта России и Украины". Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Альянса, опубликованном на официальном сайте НАТО сегодня, 11 ноября.

- Они противоречат букве и духу Минских соглашений и подрывают усилия по мирному разрешению конфликта, – говорится в заявлении.

В НАТО отметили, что они не признают выборы и полностью поддерживают «суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ».

В свою очередь президент Украины Петр Порошенко в Париже проводит переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном относительно выборов в Республиках. Об этом сегодня, 11 ноября, на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь президента Святослав Цеголко.

«Порошенко, Меркель и Макрон проводят трехсторонние переговоры в Париже насчет фейковых "выборов", которые Россия проводит на оккупированной части Донбасса», – говорится в сообщении.