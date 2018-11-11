Выборы в ДНР и ЛНР 2018 подошли к концу

СЕГОДНЯ 20:13 2018-11-11T20:19:49+03:00

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Избирательные комиссии Донецкой и Луганской Народных Республик начали свою работу сегодня, 11 ноября, ровно в 08:00. Весь день шёл процесс голосования, который контролировался не только представителями избирательных комиссий и правоохранительными органами, но и международными наблюдателями.

В Донецкую Народную Республику приехали иностранцы из 14 стран мира, восемь из этих государств входят в состав Евросоюза.

Все международные наблюдатели отметили высокий уровень подготовки к выборам и их проведения. Также они были удивлены большой явкой на избирательные участки и отметили, что выборы в ДНР и ЛНР проходят согласно со всеми мировыми нормами.

Явка на избирательные участки составила на 18:00 свыше 70%

— С этого момента члены участковых избирательных комиссий приступают к процедуре обработки бюллетеней, по результатам которой будут подведены итоги голосования избирателей на внеочередных выборах Главы Донецкой Народной Республики и депутатов Народного Совета ДНР по каждому из участков, — сообщили в пресс-службе ЦИК ДНР.

Напомним, что предварительные результаты голосования будут объявлены в 00:00 ночью с 11 на 12 ноября.

Прямую трансляцию оглашения предварительных результатов выборов в ДНР смотрите на сайте «Комсомолки».