2018-11-11T19:51:35+03:00
Общество

В ДНР во время выездного голосования совершенно нападение на членов избирательной комиссии

Полиция вовремя вмешалась в ситуацию и обошлось без пострадавших
Цесанна АНТОНЕНКО
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Сегодня во время выездного голосования на членов участковой избирательной комиссии Донецкой Народной Республики было совершенно нападение. К счастью, в ситуации вовремя вмешались сотрудники полиции. Об этом журналистам рассказала председатель Центральной избирательной комиссии Донецкой Народной Республики Ольга Позднякова.

— Была зафиксирована одна попытка нападения на членов участковой избирательной комиссии при выездном голосовании, но сотрудниками МВД ДНР данная попытка была предотвращена, — сообщила Ольга Позднякова.

Отметим, что до закрытия избирательных участков осталось менее десяти минут. Тогда начнётся подсчёт голосов избирателей.

Напомним, что предварительные результаты голосования будут объявлены в 00:00 ночью с 11 на 12 ноября.

Прямую трансляцию оглашения предварительных результатов выборов в ДНР смотрите на сайте «Комсомолки».

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