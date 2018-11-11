В ДНР во время выездного голосования совершенно нападение на членов избирательной комиссии
Сегодня во время выездного голосования на членов участковой избирательной комиссии Донецкой Народной Республики было совершенно нападение. К счастью, в ситуации вовремя вмешались сотрудники полиции. Об этом журналистам рассказала председатель Центральной избирательной комиссии Донецкой Народной Республики Ольга Позднякова.
— Была зафиксирована одна попытка нападения на членов участковой избирательной комиссии при выездном голосовании, но сотрудниками МВД ДНР данная попытка была предотвращена, — сообщила Ольга Позднякова.
Отметим, что до закрытия избирательных участков осталось менее десяти минут. Тогда начнётся подсчёт голосов избирателей.
Напомним, что предварительные результаты голосования будут объявлены в 00:00 ночью с 11 на 12 ноября.
Прямую трансляцию оглашения предварительных результатов выборов в ДНР смотрите на сайте «Комсомолки».