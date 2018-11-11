Украинские диверсанты прибыли к линии разграничения

СЕГОДНЯ 19:26 2018-11-11T19:26:40+03:00

Их цель - дестабилизация обстановки во время выборов

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Командование ВСУ перебросило в зону Операции Объединенных сил в Донбассе диверсионные группы для проведения провокаций и дестабилизации обстановки в ЛНР. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

Марочко отметил, что по данным разведки, 8 ноября в район населенного пункта Катериновка отмечено прибытие группы диверсантов из состава 8 отдельного полка специального назначения Сил специальных операций (ССО) ВСУ.

Марочко сообщил, что основной задачей диверсантов является совершение провокаций в населенных пунктах Республики «с целью дестабилизации обстановки во время проведения выборов».

Напомним, что сегодня утром, за 20 минут до начала выборов в Донецкой Народной Республике, украинские вооруженные формирования открыли прицельный огонь по поселку Доломитное на севере Горловки.

До этого обстрелам ВСУ подвергся поселок Александровка - пострадала хозпостройка.

Так же подразделением ПВО НМ ДНР в районе донецкого аэропорта уничтожен очередной беспилотный летательный аппарат противника, используемый для корректировки огня во время обстрела населенных пунктов Республики.