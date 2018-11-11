На 18:00 явка на выборы в ДНР и ЛНР превысила 70%

СЕГОДНЯ 19:13 2018-11-11T19:13:19+03:00

Выборы в обеих Республиках выходят на финишную прямую. До конца голосования осталось менее часа

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По данным ЦИК обеих Народных Республик Донбасса, явка на выборы в ДНР и ЛНР 2018 уже превысила 70%. До конца голосования и закрытия избирательных участков осталось менее часа.

— В Донецкой Народной Республике голосование на выборах Главы ДНР и депутатов Народного Совета выходит на финишную прямую. По состоянию на 18:00, явка избирателей составила 76,2 процентов, — сообщила председатель Центральной избирательной комиссии ДНР Ольга Позднякова.

В Луганской Народной Республике на шесть часов вечера явка избирателей на выборы Главы и депутатов Народного Совета составила 72,5 процента.

Напомним, что в 20:00 будут закрыты все избирательные участки и начнётся подсчёт голосов избирателей. Предварительные результаты выборов будут объявлены в 00:00.

Прямую трансляцию оглашения предварительных результатов выборов в ДНР смотрите на сайте «Комсомолки».