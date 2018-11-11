2018-11-11T19:13:19+03:00
Общество

На 18:00 явка на выборы в ДНР и ЛНР превысила 70%

Выборы в обеих Республиках выходят на финишную прямую. До конца голосования осталось менее часа
Цесанна АНТОНЕНКО
Поделиться:
Выборы в обеих Республиках выходят на финишную прямуюВыборы в обеих Республиках выходят на финишную прямуюФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
Изменить размер текста:

По данным ЦИК обеих Народных Республик Донбасса, явка на выборы в ДНР и ЛНР 2018 уже превысила 70%. До конца голосования и закрытия избирательных участков осталось менее часа.

— В Донецкой Народной Республике голосование на выборах Главы ДНР и депутатов Народного Совета выходит на финишную прямую. По состоянию на 18:00, явка избирателей составила 76,2 процентов, — сообщила председатель Центральной избирательной комиссии ДНР Ольга Позднякова.

В Луганской Народной Республике на шесть часов вечера явка избирателей на выборы Главы и депутатов Народного Совета составила 72,5 процента.

Напомним, что в 20:00 будут закрыты все избирательные участки и начнётся подсчёт голосов избирателей. Предварительные результаты выборов будут объявлены в 00:00.

Прямую трансляцию оглашения предварительных результатов выборов в ДНР смотрите на сайте «Комсомолки».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Конец выборов ознаменовался для Горловки далеко не салютом. В результате обстрела в Зайцево горит дом
На выборах в ДНР явка избирателей превысила 80 процентов
Явка на выборах в ЛНР составила 77 процентов
НАТО назвало выборы в Республиках угрозой для мира
Выборы в ДНР и ЛНР 2018 подошли к концу
В ДНР во время выездного голосования совершенно нападение на членов избирательной комиссии
Украинские диверсанты прибыли к линии разграничения
Погода в Луганске на неделю с 12 по 18 ноября: грядёт похолодание
Погода в Донецке на неделю с 12 по 18 ноября: ждать ли нам снег
Международные наблюдатели не куплены! Они приехали на выборы ДНР 2018 за свои деньги
Украина отправила в Горловку "патриотические листовки"
Международный наблюдатель прокомментировал выборы в Донбассе
Выборы в ЛНР 2018: военнослужащие ЛНР голосуют прямо на передовой
Выборы в ДНР 2018: люди приходили на участки с семи утра
На 14:00 явка избирателей на выборах в ДНР составила свыше 65 процентов
Международный наблюдатель Манэль Оксенрайтер: эти выборы, наверно, даже больше соответствуют мировым стандартам, чем в США