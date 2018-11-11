2018-11-11T16:27:36+03:00
Политика

Международные наблюдатели не куплены! Они приехали на выборы ДНР 2018 за свои деньги

Следить за выборами ДНР приехали наблюдатели из 14 стран
Ольга ГАЛЬСКАЯ
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Международные наблюдатели приехали в ДНР за собственные средстваМеждународные наблюдатели приехали в ДНР за собственные средстваФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
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Наблюдатели прибыли из таких государств , как Российская Федерация, Южная Осетия, Абхазия, Германия, Франция, Бельгия, Италия и другие.

По данным ЦИК, в числе прибывших члены Совета Федерации РФ Сергей Цеков и Ольга Ковитиди, депутаты Государственной Думы РФ Андрей Козенко, Казбек Тайсаев, Дмитрий Саблин, Виктор Водолацкий и Александр Ющенко, заместитель председателя парламента Южной Осетии Руслан Тедеев, посол по особым поручениям министерства иностранных дел Абхазии Олег Аршба и председатель ЦИК Абхазии Тамаз Гогия, депутат парламента Бельгии Ян Пенрис, бывший министр обороны Греции Костас Исихос, бывший глава французской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Мишель Вуазен.

Международные наблюдатели приехали в ДНР за собственные средства.

Об этом они сообщили 11 ноября в ходе пресс-конференции в Донецке, отвечая на вопрос журналистов.

- Я приехал сюда по собственному желанию и за свой счет. Считаю своей обязанностью участвовать в мероприятиях, которые происходят в Донецкой и Луганской Народной Республиках. Особенно, если это связано с процессом, который бывает один раз в 4 года, и по трагическому поводу — в связи с гибелью Александра Владимировича Захарченко, - заявил наблюдатель из Российской Федерации, член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Сергей Цеков.

Международный наблюдатель из Греции, бывший министр обороны и член парламента, Костас Исихос сказал, что все они придерживаются правил международных наблюдателей и он приехал в Донецк за свой счет.

- Международные наблюдатели не куплены. Хочу заметить, что западные СМИ сильно много смотрели голливудских фильмов о Джеймсе Бонде с русскими шпионами, - сказал в Исихос.

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