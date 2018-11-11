Украина отправила в Горловку "патриотические листовки"

СЕГОДНЯ 15:58 2018-11-11T15:58:24+03:00

Этим она еще раз подчеркнула необходимость выборов в Республиках

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В Горловку на шарах отправили патриотические листовки и украинскую символику. Об этом в социальной сети сообщил волонтер Влад Иванов.

Акция приурочена к проведению выборов в Республиках, от которых так активно отговаривали дончан Порошенко и украинские политики

-Отправили листовки на Горловку, – написал волонтер и опубликовал фото.

Все это настолько выглядит глупо и наивно, словно перебранка в детском саду по принципу «сам дурак». А еще наглядно демонстрирует беспомощность украинской власти.

Ранее о непризнании выборов в Республиках мировым сообществом заявил президент Украины Петр Порошенко:

- Несмотря на многочисленные призывы мирового сообщества к Российской Федерации относительно большой опасности проведения фейковых выборов на территории оккупированного Российской Федерацией Донбасса, к сожалению, Россия взяла на себя полную ответственность и подтвердила свое участие в оккупации и приняла непосредственное участие в организации этих фейковых выборов. Конечно, в результате проведенных консультаций мы абсолютно уверены, что эти выборы не будут признаны никем. Они не подпадают под стандарты украинского законодательства. Они проводятся под дулами российских автоматов на оккупированной территории. Они категорически неприемлемы. Условия безопасности не созданы, – отметил Петр Порошенко.