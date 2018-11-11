2018-11-11T15:40:53+03:00
Общество

Международный наблюдатель прокомментировал выборы в Донбассе

Алмасхан Ардзинба был удивлён количеством молодёжи на избирательных участках
Цесанна АНТОНЕНКО
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Высокую явку на выборы в ЛНР 2018 отметили абсолютно все международные наблюдатели. Между тем некоторых из них поразило количество молодых людей с активной гражданской позиций. В частности, международный наблюдатель из Абхазии Алмасхан Ардзинба отметил, что такого количества молодёжи никак не ожидал увидеть.

— Люди идут на выборы за светлым будущим, они этого не скрывают. На избирательных участках мы были просто шокированы – стоит в очереди молодежь, никто никуда не уходит, длинные, большие очереди. Где такие дети, то у такого народа хорошее будущее обязательно будет, — сказал Алмасхан Ардзинба.

Он подчеркнул, что никаких нарушений, мешающих проведению выборов, не зафиксирована, а явка на избирательные участки очень высокая.

Напомним, что международные наблюдатели также очень высоко оценили выборы в ДНР.

Подробнее об этом читайте в материале нашего корреспондента.

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