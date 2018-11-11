Выборы в ДНР 2018: люди приходили на участки с семи утра

СЕГОДНЯ 15:04 2018-11-11T15:09:52+03:00

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Наш корреспондент Ольга Гордо вместе с международными наблюдателями посетила 282-ой избирательный участок в Макеевке.

- Этот участок находится в здании школы на третьем этаже. Инвалиды и старики с трудом, но поднимались наверх, чтобы проголосовать, - рассказывает Ольга. - Во дворе идет концерт, на первом этаже дети играют в шашки и шахматы.

Наблюдатели внимательно изучают процесс проведения выборов. На этот участок первый человек пришел в начале восьмого утра. Сейчас урны уже подзабиты.