2018-11-11T15:09:52+03:00
Политика

Выборы в ДНР 2018: люди приходили на участки с семи утра

Продолжаются выборы Главы и депутатов ДНР
Ольга ГОРДОПавел ХАНАРИН
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Людей не малоЛюдей не малоФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
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Наш корреспондент Ольга Гордо вместе с международными наблюдателями посетила 282-ой избирательный участок в Макеевке.

- Этот участок находится в здании школы на третьем этаже. Инвалиды и старики с трудом, но поднимались наверх, чтобы проголосовать, - рассказывает Ольга. - Во дворе идет концерт, на первом этаже дети играют в шашки и шахматы.

Наблюдатели внимательно изучают процесс проведения выборов. На этот участок первый человек пришел в начале восьмого утра. Сейчас урны уже подзабиты.

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