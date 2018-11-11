2018-11-11T14:47:32+03:00
Политика

На 14:00 явка избирателей на выборах в ДНР составила свыше 65 процентов

Об этом сообщила Председатель ЦИК ДНР Ольга Позднякова
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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Очереди на выборыОчереди на выборыФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
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Председатель ЦИК ДНР Ольга Позднякова сообщила, что процесс голосования избирателей на выборах Главы государства и депутатов Народного Совета продолжается. По состоянию на 14:00 явка избирателей на участки для голосования составляет 65,9 процентов.

- На данный момент зафиксированы попытки граждан проголосовать по загранпаспорту, который не входит в перечень документов, удостоверяющих личность избирателя. Отмечу, что указанные нарушения были выявлены на 3 участках из 408 и не могут существенным образом повлиять на процесс волеизъявления граждан, - отметила Позднякова.

ЦИК сообщает, что работа участковых избирательных комиссий осуществляется в штатном режиме, провокаций на участках для голосования не зафиксировано.

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