Обстановка в ДНР во время выборов: ВСУ продолжают обстрелы

СЕГОДНЯ 13:44 2018-11-11T13:48:46+03:00

За прошедшие сутки зафиксировано одиннадцать нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ. ФОТО: ВКонтакте

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За прошедшие сутки зафиксировано одиннадцать нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ. Об этом 11 ноября сообщил начальник пресс-службы УНМ ДНР, капитан Даниил Безсонов.

- На Горловском направлении противник силами 72-й механизированной и 58-й мотопехотной бригад под командованием Татуся и Драпатого подверг обстрелам из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия Зайцево и поселок шахты имени Гагарина.

На Донецком направлении с позиций 92-й механизированной, 56-й мотопехотной бригад под командованием Кокорева и Иванова обстрелам из минометов 120 и 82мм калибра, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия подверглись Васильевка, Ясиноватая, Спартак, Старомихайловка, районы «Вольво-центра» и аэропорта.

На Мариупольском направлении 79-я десантно-штурмовой бригада под командованием Курача во время обстрелов Ленинского и Саханки применила минометы 82 мм калибра, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, - заявил Безсонов.

С начала суток украинские боевики 72-й бригады открыли огонь по Доломитному с применением минометов 82 мм калибра, а также БМП-1. В результате обстрела получило повреждение кровли и остекления домостроение №47 по улице Железнодорожной.

В настоящее время ситуация на линии боевого соприкосновения остаётся полностью контролируемой. Подразделения НМ ДНР готовы к пресечению провокационных действий со стороны ВСУ, - отметил Безсонов.

Утром, во время выборов, ВСУ обстреляли Александровку и Доломитное. Разрушены хоз. постройки в поселке Александровка. Жертв среди мирных граждан нет, и выборы идут по плану.