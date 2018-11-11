На 12.00 явка избирателей составила свыше 40%

СЕГОДНЯ 13:17 2018-11-11T13:17:51+03:00

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Явка избирателей на выборах в Донецкой Народной Республике по состоянию на 12:00 составила 40,3 процента. Об этом сегодня журналистам на брифинге заявила председатель Центральной избирательной комиссии ДНР Ольга Позднякова.

- В Донецкой Народной Республике продолжается процедура голосования на выборах Главы ДНР и депутатов Народного Совета. По состоянию на 12:00 явка избирателей составила 40,3 процента, – сказала Позднякова.

Добавим, что сегодня жители Республики выбирают Главу ДНР и депутатов Народного Совета. Голосование началось 8:00 по местному времени. Были открыты все 408 избирательных участков. Первые промежуточные результаты выборов будут озвучены в полночь 12 ноября.

По данным Центральной избирательной комиссии, выборы в ДНР 2018 проходят по графику и без нарушений. Все кандидаты на пост Главы Республики уже отдали свои голоса на избирательных участках ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе Центральной избирательной комиссии Донецкой Народной Республики.

— На данный момент все пять кандидатов на пост Главы ДНР проголосовали на своих избирательных участках в Донецке и Енакиево, — сообщили в пресс-службе ЦИК Республики.