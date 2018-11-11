Все кандидаты на пост Главы уже приняли участие в выборах в ДНР 2018

СЕГОДНЯ 12:53 2018-11-11T12:53:59+03:00

ЦИК Республики сообщил, что выборы в ДНР 2018 проходят без нарушений. Все кандидаты на пост Главы уже отдали свои голоса

Изменить размер текста: A A

По данным Центральной избирательной комиссии, выборы в ДНР 2018 проходят по графику и без нарушений. Все кандидаты на пост Главы Республики уже отдали свои голоса на избирательных участках ДНР. Об этом Донецкому Агентству Новостей сообщили в пресс-службе Центральной избирательной комиссии Донецкой Народной Республики.

— На данный момент все пять кандидатов на пост Главы ДНР проголосовали на своих избирательных участках в Донецке и Енакиево, — сообщили ДАН в пресс-службе ЦИК Республики.

Отмечается, что Роман Евстифеев проголосовал на участке в школе № 104 Петровского района Донецка, Владимир Медведев – школе № 61 Киевского района, Елена Шишкина – во Дворце культуры «Заперевельный» в Пролетарском, Роман Храменков – Енакиевской библиотеке-филиале № 2 им. Леси Украинки.

Напомним, что временно исполняющий обязанности Главы ДНР Денис Пушилин проголосовал на избирательном участке №64 в Куйбышевском районе Донецка.

Подробнее об этом читайте в материале нашего корреспондента.